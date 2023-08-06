Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали 6 августа вблизи города Дэчжоу провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в уезде Пиньюань городского округа Дэчжоу восточной провинции Шаньдун. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 02:33 6 августа. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в таких мегаполисах, как Пекин, Тяньцзинь и Цзинань.

В 03:02 по пекинскому времени зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 3 балла в городе Дэчжоу провинции Шаньдун. Очаг залегал на глубине 9 км.

В городе Дэчжоу проживают около 5,6 млн человек.