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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Китае

    6 Августа 2023, 08:29

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали 6 августа вблизи города Дэчжоу провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Китайского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в уезде Пиньюань городского округа Дэчжоу восточной провинции Шаньдун. Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 02:33 6 августа. Очаг залегал на глубине 10 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки также ощущались в таких мегаполисах, как Пекин, Тяньцзинь и Цзинань.

    В 03:02 по пекинскому времени зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 3 балла в городе Дэчжоу провинции Шаньдун. Очаг залегал на глубине 9 км.

    В городе Дэчжоу проживают около 5,6 млн человек.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Мировые новости Землетрясение
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