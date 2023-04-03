Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

    3 Апреля 2023, 03:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

    Землетрясение произошло на глубине 30 км в море Флорес в 80 км к северо-западу от города Бима с населением 66,9 тысяч человек.

    Угроза цунами не объявлялась.

    Напомним, в ноябре прошлого года в Индонезии произошло землетрясение, которое унесло жизни более 160 человек, ранения получили 700 граждан.

    Фото: Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Индонезия Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение произошло в 305 км от Алматы
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге