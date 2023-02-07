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    Землетрясение магнитудой 5,3  произошло в Турции

    7 Февраля 2023, 12:16

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В провинции Адыяман в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в районе Гёльбаши, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В провинции Адыяман на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом во вторник, 7 февраля сообщило турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD). Толчки были зафиксированы в 06.13 по местному времени. Эпицентр находился в районе Гёльбаши. Очаг залегал на глубине 8,13 км.

    Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,4.

    Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

    По последним данным, число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921.

    Казахстанские спасатели вылетели в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Предварительный город прибытия – Газиантеп. В составе отряда спасатели, кинологические расчеты и медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана.

    Борт казахстанского спасательного самолета приземлится в Турции ориентировочно через – 5 часов 40 минут. Спасателей встретят сотрудники посольства Казахстана в Турции. Они помогут определить ход предстоящих работ.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Землетрясение
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