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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

    4 Ноября 2022, 10:08

    ИЗМИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в пятницу на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.

    По его данным, эпицентр находился в 10 км к юго-востоку от города Измир на побережье Эгейского моря, где проживают 2,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

    Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.


    Фото: cnbcfm.com
    Турция Мировые новости Землетрясение
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