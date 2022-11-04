Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

4 Ноября 2022, 10:08

4 Ноября 2022, 10:08

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции

ИЗМИР. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в пятницу на западе Турции. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала, угрозу цунами не объявляли.

По его данным, эпицентр находился в 10 км к юго-востоку от города Измир на побережье Эгейского моря, где проживают 2,5 млн человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Фото: cnbcfm.com