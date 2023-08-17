Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Кыргызстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 августа в 19 часов 54 минуты 58 секунд по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 383 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 10.5. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 41.19° с.ш. 73.15° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».