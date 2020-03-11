Новости
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Казахстане
11 Марта 2020 16:34
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 марта 2020 года в 13 час 06 мин 54 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.
Новости по темеНа юго-западе Ирана произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Казахстане Землетрясение произошло в 407 км к юго-востоку от Алматы
«Эпицентр землетрясения расположен в 290 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.25° с.ш. 80.47° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - - сообщили в СОМЭ.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- На три года лишили свободы совершившего в алкогольном опьянении смертельный наезд алматинца
- Ситуация по коронавирусу: в Алматы на карантине в медучреждениях находится 490 человек
- Сына известного режиссера обвинили в нападении
- Житель Усть-Каменогорска поджег автомобиль стоимостью 22 миллиона тенге
- Ситуация в Алматы стабильна, зарегистрированных случаев коронавируса нет – акимат
- Автомобиль загорелся во время движения в Усть-Каменогорске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047