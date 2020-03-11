Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 11 марта 2020 года в 13 час 06 мин 54 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

«Эпицентр землетрясения расположен в 290 км на восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 43.25° с.ш. 80.47° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - - сообщили в СОМЭ.