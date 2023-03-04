Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Турции

    4 Марта 2023, 18:40

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецком Адыямане произошло землетрясение магнитудой 4,4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    Как сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки были зафиксированы в 08:27 по местному времени. Эпицентр находился в районе Челикхан. Очаг залегал на глубине 7 км.

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 45 089 человек.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров