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    Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировано на востоке Турции

    3 Апреля 2023, 17:52

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки были зафиксированы в 13:52 по местному времени.

    Эпицентр землетрясения находился в районе Доганшехир. Очаг залегал на глубине 11,13 км.

    Это второе за сутки землетрясение в Турции. Как сообщалось, сегодня в южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,3.

    6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Мировые новости Землетрясение в Турции
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