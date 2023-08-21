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    23:42, 20 Август 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 4.3 произошло в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 20 августа 2023 г. в 21:22 зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 256 км на юго-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.3. Магнитуда MPV 4.3. Координаты эпицентра 42.69° с.ш. 79.97° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

    Теги:
    Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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