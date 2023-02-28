Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Малатья

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В турецкой провинции Малатья во вторник произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), толчки зафиксированы в 05:18 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе Йешилюрт. Очаг залегал на глубине 7 км.

Как сообщалось, вчера в турецкой провинции Малатья произошло землетрясение магнитудой 5,6. В результате землетрясения с эпицентром в районе Йешилюрт погиб 1 человек, 69 получили ранения.

32 человека спасли из-под завалов разрушенных домов в результате землетрясения магнитудой 5,6.

По словам главы Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) Юнуса Сезера, подземные толчки привели к обрушению 29 жилых построек, погиб один, получили ранения 110 жителей Малатьи. Спасательные работы продолжаются на завалах двух домов.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы – в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей.

20 февраля в провинции Хатай было зафиксировано два новых подземных толчка магнитудой 6,4 и 5,8.



