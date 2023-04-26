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    Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Турции

    26 Апреля 2023, 15:30

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По информации Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), толчки зафиксированы в 07:48 по местному времени.

    Эпицентр землетрясения находился в районе Саимбейли. Очаг залегал на глубине 7 км.

    Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 50 тысяч человек.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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