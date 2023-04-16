Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Казахстане

    16 Апреля 2023, 17:04

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 апреля 2023 г. в 16:12 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 45.27° с.ш. 80.67° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

    Ранее сообщалось о том, что сегодня землетрясения произошли на границе Казахстана с Китаем и в 43 км от Алматы. Кроме того, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
    Уголовное дело завели по факту происшествия с пенсионеркой на эскалаторе в Акмолинской области
    Двое детей погибли при пожаре в Актобе
    Акмолинка пострадала от эскалатора в Кокшетау
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров