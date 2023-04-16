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Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 17:04
Землетрясение магнитудой 4.0 произошло в Казахстане Фото: aa.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 апреля 2023 г. в 16:12 мин зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 377 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.8. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 45.27° с.ш. 80.67° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Ранее сообщалось о том, что сегодня землетрясения произошли на границе Казахстана с Китаем и в 43 км от Алматы. Кроме того, казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае.


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