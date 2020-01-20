Землетрясение магнитудой 3.8 произошло в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 20 января 2020 года в 02 час 57 мин 01 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 442 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 10.0. Магнитуда MPV 3.8. Координаты эпицентра 45.72° с.ш. 81.20° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.

Напомним, вечером 19 января в Алматы ощутили землетрясение силой 3 – 4 балла.