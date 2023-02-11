Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали на юге Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 февраля 2023г. в 20 час 21 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.1. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.47° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Сегодня казахстанские сейсмологи уже фиксировали подземные толчки на границе Казахстана и России. Еще ранее произошло два землетрясения недалеко от Алматы на территории Кыргызстана.

Ранее МИА «Казинформ» публиковал материал о том, как следует вести себя во время землетрясения.

Фото: ekonomigundemi.com.tr