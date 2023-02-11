РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:08, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали на юге Казахстана

    None
    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 февраля 2023г. в 20 час 21 мин по алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на северо-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 7.1. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.47° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Сегодня казахстанские сейсмологи уже фиксировали подземные толчки на границе Казахстана и России. Еще ранее произошло два землетрясения недалеко от Алматы на территории Кыргызстана.

    Ранее МИА «Казинформ» публиковал материал о том, как следует вести себя во время землетрясения.

    Фото: ekonomigundemi.com.tr


    Теги:
    Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!