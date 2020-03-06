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Землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Казахстане

6 Марта 2020 08:28
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Землетрясение магнитудой 3.7 произошло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 06 марта 2020 года в 03 час 26 мин 26 сек зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на СОМЭ.

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«Эпицентр землетрясения расположен в 538 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана . Энергетический класс землетрясения 8.7 . Магнитуда MPV 3.7 . Координаты эпицентра 47.03° с.ш. 81.09° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в СОМЭ.


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Ключевые слова: Происшествия,
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