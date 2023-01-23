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    Землепользователи стали активнее осваивать земли из-за проверок – Минсельхоз

    23 Января 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поручение Главы государства по возврату неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель выполнено досрочно. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сравнению с прошлым годом в 9 раз увеличилось количество проверок, а площади, охваченные проверкой, – в 21 раз. Проверки подстегнули землепользователей активизировать освоение земель. Ими уже начато освоение порядка 1,8 млн га, что в 6 раз больше, чем в прошлом году», - сказал Абулхаир Тамабек на коллегии ведомства.

    По его словам, принимаются меры для решения проблемы нехватки пастбищ для скота.

    «В первоочередном порядке расширяются границы сельских населенных пунктов за счет возвращенных государству пастбищных угодий и земель, а также земель, изъятых для нужд государства. Заключаются меморандумы с сельхозформированиями о временном использовании их пастбищ личными подсобными хозяйствами. Ведется работа по кооперации ЛПХ с предоставлением им пастбищных угодий из земель запаса в рамках мероприятий по управлению пастбищами», - добавил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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