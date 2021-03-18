Земельный вопрос: будут ли в Казахстане усиливать требования по гражданству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов прокомментировал вопрос возможности усиления требований по получению гражданства касательно земельного вопроса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается требований по усилению гражданства – это сложный вопрос. Давайте, мы его обсудим на земельной комиссии? Я понял Ваши критерии (обращается к Мухтару Тайжану - прим. ред), чтобы он прожил на территории Казахстана не менее 5 лет, сдал экзамен, проявил лояльность к нашей стране. Но я думаю, эти вопросы надо увязать с вопросами миграции и с нашими «кандасами». По действующим нормам они до одного года получают гражданство. Соответственно, если мы поставим 5 лет, это отдалит их от получения гражданства и от получения земли, на которой они проживают», - сказал Рустем Курманов на заседании рабочей группы по законопроекту «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».

«Отдельно по «кандасам»: сейчас они могут получить земли под индивидуальное подсобное хозяйство, под садоводство, огородничество, но не смогут получить земли сельхозназначения. Как только получат гражданство, они смогут претендовать на наши земли сельхоназначения, брать их в аренду», - добавил вице-министр.

Ранее известный общественный деятель Мухтар Тайжан предложил усилить требования по получению гражданства.

«Я предлагаю усилить требования по гражданству Казахстана. Исходя из мирового опыта, чтобы получить гражданство той или иной страны, люди должны пожить определенное время, не менее 5 лет, должны сдать экзамен на знание госязыка, на знание истории этой страны. То есть они должны проявить и доказать лояльность этой стране. Пока они тут проживают, у них не должны быть проблем с законом. – сказал он.