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    Земельный произвол: в эту субботу выйдет новый выпуск «Честного журналистского расследования»

    23 Сентября 2022, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эту субботу на телеканале Jibek Joly выйдет новый выпуск программы «Честного журналистского расследования», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Один из авторов фильма Дамир Абуов вместе со съемочной группой попытались узнать, кто и как захватывает земли в Казахстане, кому принадлежат сотни миллионов гектаров сельхозугодий, как идет в стране масштабная «охота» на латифундистов?

    В эту субботу в 19:30 автор фильма расскажет подробности громких разоблачений честного журналистского расследования. В фильме прозвучат громкие фамилии настоящих хозяев «якобы народной земли» честно и неприкрыто.

    Отметим, что это уже четвертый выпуск программы «Честное журналистское расследование». Предыдущий выпуск был посвящен умирающим селам. Первый выпуск был посвящен долгострою – трассе Алматы-Нур-Султан. На втором выпуске показали последствия пожаров и ЧС глазами костанайцев.

    Ранее один из авторов проекта Андрей Деменок рассказывал, что они пытаются затронуть важные темы, придавать их огласке, показывать реальные жизни людей, то, в каких условиях они живут.

    «При этом формат отличается от того, что было на телевидении до этого. От нас будет мало информации, в основном будут говорить люди, поэтому будут честные выпуски», - отмечал ранее Андрей Деменок.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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