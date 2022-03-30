Земельным налогом недовольны аграрии Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Берик Оспанов обратился с депутатским запросом к первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед присвоением Шымкенту статуса города республиканского значения генеральный план города неоднократно пересматривался и изменялся. На момент составления генерального плана часть сельскохозяйственных земель Ордабасинского, Сайрамского и Толебийского районов Туркестанской области перешла на территорию Шымкента. Но, к сожалению, эти изменения вызвали большую нагрузку по налогам на крестьянские хозяйства. В настоящее время крестьяне платят налог на пахотную землю не за гектар, а за квадратный метр. В результате исчисляется миллиард налогов на несколько тысяч гектаров пашни, что в свою очередь становится одной из причин, по которой сельское хозяйство в регионе хромает», - сказал Берик Оспанов на пленарном заседании Мажилиса.

В качестве примера таких пострадавших крестьянских хозяйств он привел производственный кооператив «АГРО сервис - БМБ» в жилом массиве Актас Абайского района, который в 2014 году перешел на территорию города Шымкента.

«В соответствии со статьей 505 Налогового кодекса базовые налоговые ставки на земли населенных пунктов по городу Шымкенту установлены в размере 9,17 тенге в расчете на один квадратный метр площади. Данный кооператив имеет около 3 000 га богарной земли и размер налога кооперативом на эту землю составляет – 275 100 000 тенге. А если платить за 3 года, то 825 300 000 тенге. Но годовой доход этого кооператива в 2 раза меньше суммы налога, к тому же потери из-за засухи за последние 5 лет остаются массовыми. На сегодняшний день Комитетом государственных доходов по городу Шымкенту заблокированы лицевые счета данного кооператива за неуплату налогов за 2019, 2020, 2021 годы», – отметил депутат.

По его словам, на сегодняшний день в Шымкенте площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 62 600 га, зарегистрировано около 5000 крестьянских хозяйств. К сожалению, во всех крестьянских хозяйствах возникают трудности такого характера, и в дальнейшем эта ситуация грозит перерасти в большой спор.

«Вместе с тем, как вы знаете, 16 марта текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана отметил, что для оптимального административно-территориального устройства страны дополнительно будут созданы Абайская, Улытауская области, разделив Алматинскую область на две части, будут созданы Алматинская и Жетысуская области, а центрами новых областей станут города Семей, Жезказган, Капшагай, Талдыкорган. В этой связи, считаем необходимым по решению данного вопроса определить новые базовые налоговые ставки на земли сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах, перешедших на территорию города, и рассчитать налоговые ставки не на один квадратный метр, а на гектар», - заключил мажилисмен.