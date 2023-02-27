Земельные участки стоимостью 238 млн тенге вернули в госсобственность в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Превентивные меры по преодолению коррупционных рисков практикует Антикоррупционная служба Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране разработаны Карты коррупционных рисков каждого региона. В такую Карту по Жамбылской области включили земельный вопрос, строительство жилья, дорог и инфраструктуры, экономика и финансы, олигополия и бизнес», - сообщил временно исполняющий обязанности руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Жамбылской области Куаныш Ахметкалиев.

По словам спикера, в сфере земельных отношений завершено уголовное дело в отношении должностных лиц акимата города Тараза, которые незаконно осуществляли выдачу земельных участков.

«Стоимость незаконно выделенных участков - 238 млн тенге. В результате нашего реагирования решением суда земельные участки возвращены в государственную собственность, достигнуто соглашение с акиматом области о передаче возвращенного земельного участка для дальнейшего строительства школы и многоквартирного жилого дома», - сообщил Куаныш Ахметкалиев.

Одной из профилактических мер, предпринимаемых ведомством по предупреждению совершения коррупционных преступлений, является направление информационных писем.

«Агентством утвержден алгоритм ведомственного контроля по внесению в уполномоченные органы информационных писем для предотвращения некачественных проводимых строительно-монтажных работ и дальнейшего хищения бюджетных денег. По итогам работы 2022 года департамент внес в уполномоченные органы области пять информационных писем. В результате рассмотрения совместно с акиматом Жамбылской области наработана практика по совместному сопровождению и устранению указанных недостатков и достигнуты положительные результаты в сферах образования, строительства и ЖКХ», - пояснил спикер.

По капитальному ремонту здания школы села Каракат Рыскуловского района было установлено некачественное выполнение строительных работ и оплата за невыполненные работы на общую сумму 80,8 млн тенге. В акимат области было направлено письмо о принятии мер по данному факту, создана рабочая группа.

«В кратчайшие сроки капитальный ремонт школы выполнен, растрата бюджетных средств не допущена. Учебный процесс организован, - отметил спикер. - Такая практика имеет свое продолжение, и на сегодняшний день в МИО направлено шесть информационных писем по устранению недостатков на общую сумму 315,8 млн тенге».

Как подчеркнул Куаныш Ахметкалиев, несмотря на превентивные меры, Антикоррупционная служба является правоохранительным органом, и по совершенным коррупционным преступлениям наказание по ним является неотвратимыми.

«В 2022 году к уголовной ответственности привлечено 68 лиц, в том числе 16 руководителей различных уровней. По завершению расследования уголовного дела в обязательном порядке, вносится представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона. По итогам 2022 года в различные ведомства направлено 85 представлений, рассмотрено 59, привлечено к дисциплинарной ответственности 35 лиц различных ведомств Жамбылской области», - сообщил Куаныш Ахметкалиев.



