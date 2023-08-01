Земельные участки принудительно отчуждают в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае уже несколько лет проводятся мероприятия по принудительному изъятию земель в рамках реализации проектов по благоустройству города и реконструкции автомобильных дорог. Собственникам за изъятые земли выплачено денежное возмещение в размере свыше 400 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Марата Темирбаева.

Согласно норм статьи Земельного кодекса, государство в лице акимата может изымать земли для нужд оздоровительного, рекреационного назначения, строительства (реконструкция) автомобильных и железных дорог, объектов общего пользования населенных пунктов, а также для строительства объектов в рассказ генплана. Размер возмещения при изъятии земельного участка определяется по рыночной стоимости имущества, а также может быть выражен в виде предоставления иного равноценного земельного участка.

«За истекший трехлетний период акиматом города Костаная проведены мероприятия по принудительному изъятию в рамках реализации проектов по благоустройству города и реконструкции автомобильных дорог, в том числе строительства автодороги областного значения «Подъезд к г. Костанай» (6 км) в отношении 14 земельных участков с выплатой денежного возмещения собственникам в размере более 430 млн тенге. По 6 участкам отделом земельных отношений произведен полный демонтаж сооружений. На месте демонтированных объектов – павильона и 3-х жилых домов - произведено расширение проезжей части автомобильных дорог. На месте кафе «Забава» - осуществляется строительство Смарт- центра для школьников»,- сообщил М. Темирбаев.

Также изъятыдля государственных нужд 2 земельных участка путем равноценного обмена на участки в других точках города.

Как было отмечено выше, одним из оснований для принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд является также строительство (реконструкция) автомобильных дорог и объектов общего пользования населенных пунктов.

«В мае текущего года акиматом города принято решение по обустройству правоповоротных съездов по адресам: улиц Каирбекова - Тәуелсіздік, в границах красных линий согласно генерального плана города Костаная и инициирована процедура принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд, принадлежащих на праве частной собственности двум частным лицам. В настоящее время проводится работа по рыночной оценке вышеуказанных земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на них. В рамках осуществления согласительных процедур, с одним из собственников достигнута устная договоренность. Со вторым собственником ведутся переговоры»,- прокомментировал руководитель профильного ведомства.

Также акиматом инициирована процедура отчуждения 12 земельных участков для государственных нужд для строительства парковой зоны. На всех 12-ти земельных участках расположены жилые объекты недвижимости в виде индивидуальных жилых домов. Сейчас производится рыночная оценка указанных земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

Еще один случай принудительного отчуждения земельного участка для госнужд связан с частной организацией, которой на праве частной собственности принадлежит земельный участок площадью 6,6880 га по одной из улиц Костаная.

«Границы указанного земельного участка огорожены бетонным ограждением, которое перекрывает улицу Рабочая, препятствуя автомобильному и пешеходному движению. В целях организации беспрепятственного движения автотранспорта и жителей города начата процедура принудительного отчуждения части земельного участка площадью 0,5 га. 8 июня 2023 года было принято постановление акимата города Костаная о начале процедуры принудительного отчуждения части земельного участка для государственных нужд. На сегодняшний день, осуществляется оценка земельного участка»,- добавил М. Темирбаев.

В случае, если собственники земель не согласны с изъятием земель, то вопрос решается в судебном порядке.