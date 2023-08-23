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    Земельные участки почти на 119 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

    23 Августа 2023, 22:32

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Государству возвращено 3 земельных участка общей площадью 13 460 га. Прокуратурой Есильского района выявлены факты неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, передает МИА «Казинформ».

    В 2004 году ТОО «Орловка» в административных границах с.Орловка сроком на 49 лет предоставлены земельные участки.

    Однако у ТОО «Орловка» с 2020 года отсутствует поголовье сельскохозяйственных животных, в результате чего 9 756 га пастбищ не использовались по назначению.

    В целом за истекший период 2023 года мерами прокурорского реагирования государству возвращено 3 земельных участка общей площадью 13 460 га стоимостью 118,9 млн тенге.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Акмолинская область Прокуратура
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