Земельные участки почти на 119 млн тенге вернули государству в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Государству возвращено 3 земельных участка общей площадью 13 460 га. Прокуратурой Есильского района выявлены факты неиспользования земель сельскохозяйственного назначения, передает МИА «Казинформ».

В 2004 году ТОО «Орловка» в административных границах с.Орловка сроком на 49 лет предоставлены земельные участки.

Однако у ТОО «Орловка» с 2020 года отсутствует поголовье сельскохозяйственных животных, в результате чего 9 756 га пастбищ не использовались по назначению.

В целом за истекший период 2023 года мерами прокурорского реагирования государству возвращено 3 земельных участка общей площадью 13 460 га стоимостью 118,9 млн тенге.