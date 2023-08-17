Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    Земельные участки на 7 млрд тенге вернули государству в Мангистауской области

    17 Августа 2023, 11:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    По мерам прокурорского надзора в текущем году государству возвращены 94 участка стоимостью более 7 млрд тенге, общей площадью 81 тысяча га, в том числе так называемые золотые участки. К примеру, возвращены 6 земельных участков на прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с 2004 года.

    Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства. Вернули земельный участок площадью 225 га, принадлежащий ТОО «OilRealEstate» стоимостью 1 млрд тенге.

    В отдельных районах, около 60 сельхозземель не использовались в полной мере из-за несоответствия количества поголовья животных предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%).

    «Отсутствие своевременной инвентаризации участков со стороны ответственных лиц привело к нерациональному и неэффективному использованию земельных ресурсов в регионе. По актам надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается», - заключили в ведомстве.

    Ранее с помощью спутников в СКО выявили более 900 тысяч га неиспользуемых пастбищ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Генпрокуратура Мангистауская область Регионы Казахстана Актау Прокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Прокурорский надзор за экологией усилят в Жамбылской области
    В области Абай вернули государству почти 4,5 га земельных участков
    Актюбинский чиновник уволился с работы после скандала с актом вандализма в Мангистау
    Молочно-товарную ферму вернули государству в Жамбылской области
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области