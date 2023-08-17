Земельные участки на 7 млрд тенге вернули государству в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По мерам прокурорского надзора в текущем году государству возвращены 94 участка стоимостью более 7 млрд тенге, общей площадью 81 тысяча га, в том числе так называемые золотые участки. К примеру, возвращены 6 земельных участков на прибрежных зонах общей площадью 255,5 га на сумму 2,6 млрд тенге, не освоенных еще с 2004 года.

Также в госсобственность возвратили земли, выданные с нарушением земельного законодательства. Вернули земельный участок площадью 225 га, принадлежащий ТОО «OilRealEstate» стоимостью 1 млрд тенге.

В отдельных районах, около 60 сельхозземель не использовались в полной мере из-за несоответствия количества поголовья животных предельно допустимым нормам нагрузки на общую площадь пастбищ (меньше на 20%).

«Отсутствие своевременной инвентаризации участков со стороны ответственных лиц привело к нерациональному и неэффективному использованию земельных ресурсов в регионе. По актам надзора виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работа в данном направлении продолжается», - заключили в ведомстве.

Ранее с помощью спутников в СКО выявили более 900 тысяч га неиспользуемых пастбищ.