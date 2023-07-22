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    Земельные участки на 55 млн тенге после вмешательства жамбылской прокуратуры вернули государству

    22 Июля 2023, 04:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более 400 семей будут обеспечены земельными участками в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Меркенского района, жители Акерменского сельского округа Меркенского района с 2017 года поднимают вопрос по возврату принадлежащих им земельных участков. После распада Советского Союза работники совхоза в селе Акермен для сохранения племенного скота не получили свои земельные доли. Затем в 1993 году создается АО «Меркенский племенной завод». Часть выпущенных акций осталась в собственности государства, остальные были переданы физическим лицам.

    Однако в 2015-2016 годах акции АО «Меркенский племенной завод» были проданы в частную собственность и в итоге сельчане остались и без земли, и без скота.

    «Для решения этих спорных земельных вопросов прокуратура организовала ряд мероприятий, координируя действия уполномоченных органов. В результате часть проданных акций, а это 5 086 акций, или 18%, через суд возвращена в собственность АО «СПК Тараз». Что касается неиспользуемых земельных участков площадью более 3 910 га и кадастровой стоимостью более 55 млн тенге, принадлежащих АО «Меркенский племзавод», то их вернули государству», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Меркенского района.

    «Теперь по согласованию с сельскими жителями создаются пять хозяйственных кооперативов, в которые вошли почти 90 сельчан, так что более 400 семей будут обеспечены земельными участками», - добавили в надзорном ведомстве.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Другие государственные органы Регионы Казахстана Тараз
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