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Земельные участки -экс-чиновника в ВКО вернули в госсобственность

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
9 Февраля 2023, 20:00
Земельные участки -экс-чиновника в ВКО вернули в госсобственность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуроры Восточно-Казахстанской области рассказали о работе по возврату земель. Основная работа направлена на изъятие неиспользуемых и выданных с нарушением земель, с последующим представлением их действительно нуждающимся гражданам и предпринимателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прошлом году на основании актов прокурорского надзора обеспечен возврат 533 земельных участков площадью 36,9 тысячи га с кадастровой стоимостью 5,5 млрд тенге.

«На протяжении 10 лет не использовались четыре участка в городе Усть-Каменогорске, а также три участка на побережье Бухтарминского водохранилища, принадлежавшие ранее одному из экс-чиновников области. Принятыми мерами указанные земли перешли в государственную собственность. Рыночная стоимость земель составила 4,8 млрд тенге. Работа в данном направлении продолжается», - говорится в сообщении прокуратуры.


Восточно-Казахстанская область  
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