Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    «Зеленый» путь развития: Более 3500 сел будут модернизированы

    4 Июня 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялся первый Международный Конгресс «ECOJER» - «Формируй устойчивое будущее». В ходе конгресса, с участием представителей государственных органов Республики Казахстан и Европейского союза, вице-министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал о предпринимаемых мерах по переходу к «зеленой экономике», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МНЭ РК.

    «В ходе своего выступления вице-министр отметил, что в 2013 году в Казахстане были приняты концептуальные рамки перехода к «зеленой экономике» и запущен Стратегический план развития страны до 2050 года.

    По словам А. Куантырова, правительство принимает активные меры сделать экономику более зеленой, что позволит осуществить планомерный переход к «циркулярной экономике».

    «В декабре 2020 года Глава государства во время Саммита климатических амбиций 2020 года объявил об обязательстве Казахстана по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. В феврале 2021 года были приняты два краеугольных документа: Новая система государственного планирования и Национальный план развития до 2025 года», - добавил к сказанному А. Куантыров.

    Говоря о Национальном плане страны, спикер отметил, что одним из ключевых направлений является сбалансированное развитие всех регионов. Более 3 500 сел будут модернизированы по новым региональным стандартам, что придаст новый импульс развитию сельских регионов. Продолжится увеличение объемов строительства и улучшение жилищной инфраструктуры. Все эти меры помогут улучшить качество жизни граждан, особенно в регионах, а также поддержат местных бизнесменов.

    «Заручившись поддержкой международного сообщества, мы разрабатываем долгосрочную стратегию по снижению выбросов и декарбонизации экономики, обновляем и ужесточаем наш определяемый на национальном уровне вклад в РКИК ООН (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата). Мы также совершенствуем нашу схему торговли выбросами, которая является важной основой для наших усилий по смягчению последствий от выбросов», - сообщил замминистра нацэкономики.

    Завершая свое выступление вице-министр подчеркнул необходимость тесного сотрудничества с мировым сообществом и что сегодняшняя конференция является одним из важных шагов к фундаментальной общей цели по переходу к «зеленой экономике».


    Автор:

    Экология Экономика Евросоюз Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как исход выборов в Турции может повлиять на Казахстан – мнение политолога
    TP-Link запускает первую точку доступа Omada Outdoor WiFi 6
    Еще 9 международных университетов пригласят в Казахстан для сотрудничества
    Безвизовый режим с Китаем прокомментировал Спикер Сената
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров