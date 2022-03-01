Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Международная деятельность

    «Зелёный коридор» обеспечат казахстанским транспортным средствам, планирующим пересечь украинско-белорусскую границу

    1 Марта 2022, 07:48

    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Важное объявление для граждан Республики Казахстан (УВЭД, перевозчики, водители), находящихся в Украине и следующих транзитом через Республику Беларусь в Республику Казахстан, распространило Посольство РК в Уrраине на своем Telegram-канале.

    «По информации пограничной службы РБ пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить «зелёный коридор» по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины. Вместе с тем, по информации ГПК РБ, предпочтительными пунктами пропуска для пересечения границы являются: п/п «Александровка РБ» (п/п «Вильча» – со стороны Украины), п/п «Новая Рудня» РБ (п/п «Выступовичи» – со стороны Украины). Посольство РК в РБ окажет полное содействие для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.

    В этой связи просим, срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы», - говорится в объявлении.

    Для оперативного решения возникающих вопросов в Посольстве определены ответственные сотрудники:

    Советник посольства РК в РБ: Бейсенов М.Ж. (тел) +375 (17) 276-01-23; моб.тел.:+375(44)788 38 77 (WhatsApp, Telegram, Viber).

    Консул в г. Минск: Князбаева А.Б. (тел) +375 (17) 276-01-08; моб.тел.:+375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber).

    Консул в г. Брест: Шалбаев А.Е. (тел) +375 (25) 511-11; моб.тел.+7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    МИД РК Беларусь Украина
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Словении
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Информацию о переносе могилы Мустафы Шокая в Берлине опровергли в МИД
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков