«Зелёный коридор» обеспечат казахстанским транспортным средствам, планирующим пересечь украинско-белорусскую границу

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Важное объявление для граждан Республики Казахстан (УВЭД, перевозчики, водители), находящихся в Украине и следующих транзитом через Республику Беларусь в Республику Казахстан, распространило Посольство РК в Уrраине на своем Telegram-канале.

«По информации пограничной службы РБ пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить «зелёный коридор» по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины. Вместе с тем, по информации ГПК РБ, предпочтительными пунктами пропуска для пересечения границы являются: п/п «Александровка РБ» (п/п «Вильча» – со стороны Украины), п/п «Новая Рудня» РБ (п/п «Выступовичи» – со стороны Украины). Посольство РК в РБ окажет полное содействие для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.

В этой связи просим, срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы», - говорится в объявлении.

Для оперативного решения возникающих вопросов в Посольстве определены ответственные сотрудники:

Советник посольства РК в РБ: Бейсенов М.Ж. (тел) +375 (17) 276-01-23; моб.тел.:+375(44)788 38 77 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Консул в г. Минск: Князбаева А.Б. (тел) +375 (17) 276-01-08; моб.тел.:+375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Консул в г. Брест: Шалбаев А.Е. (тел) +375 (25) 511-11; моб.тел.+7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).



