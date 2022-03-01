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    Зеленский заявил, что на переговорах с Россией пока нет результата

    1 Марта 2022, 13:59

    КИЕВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев пока не получил желаемого результата, вопрос о переходе ко второму раунду переговоров украинские власти решат после возвращения делегации и анализа переговорного процесса. Видеозапись обращения украинского лидера была опубликована в понедельник в Telegram-канале его офиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Пока у нас нет такого результата, который мы хотели получить», - заявил Зеленский, говоря о переговорах с Россией, состоявшихся в Беларуси. «Когда делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем определяться, как переходить ко второму раунду переговоров», - сказал он.

    Зеленский в очередной раз призвал страны Запада и международное сообщество в целом ввести в отношении России жесткие санкции. Он также рассказал, что в понедельник подал заявку на вступление Украины в ЕС. «Мы ждали этого 30 лет, и я подписал заявку на вступление в ЕС. Заявка уже доставлена в Брюссель, и ждем подписания. Время настало!» - заявил президент Украины.

    О переговорах

    Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли заместители глав Минобороны и МИД Александр Фомин и Андрей Руденко, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Украинскую сторону представляли министр обороны Алексей Резников, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы украинской делегации в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

    Ранее Мединский заявил, что российская делегация готова вести переговоры с украинской стороной столько времени, сколько потребуется для достижения договоренностей. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выразил надежду, что делегации России и Украины через пару дней проведут следующие переговоры на белорусско-польской границе.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Украина Мировые новости
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