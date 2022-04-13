Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на украинских пленных

КИЕВ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением обменять главу политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность, отметил президент Украины.

«Предлагаю Российской Федерации обменять (Медведчука) на наших ребят в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность», - сказал он в среду в своем видеообращении.

Как утверждает В. Зеленский, Медведчук скрывался 48 дней. «И вот наконец-то решил попытаться бежать за пределы нашего государства», - заявил Зеленский.

Во вторник президент Украины сообщил о задержании Медведчука, разместив в своем Telegram-канале фотографию похожего на него человека в наручниках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данное фото нужно проверять в связи с большим количеством фейков.