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    Зеленский обозначил приоритеты Украины на переговорах по урегулированию

    28 Марта 2022, 11:06

    КИЕВ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Приоритеты Украины на переговорах с РФ остаются неизменными - суверенитет, территориальная целостность и гарантии безопасности. Об этом сообщил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Впереди - новый раунд переговоров, потому что мы ищем мира. Реально, без затягивания. Как мне доложили, есть возможность и потребность для очной встречи уже на территории Турции. Это неплохо. Посмотрим на результат. Наши приоритеты известны. Суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению. Действенные гарантии безопасности для нашего государства обязательны. Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни на Украине», - заявил Зеленский в видеообращении, запись которого была опубликована в Telegram-канале его офиса.

    Ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем телеграм-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта. Позднее канцелярия турецкого лидера сообщила, что в ходе телефонных переговоров Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести встречу делегаций в Стамбуле.

    Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Россия Украина
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