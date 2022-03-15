Зеленский объявил о продолжении российско-украинских переговоров 15 марта

КИЕВ.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Он проинформировал, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля (Нафтали) Беннетом - как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», - сказал Зеленский.

Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до вторника.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.