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    Зеленский объявил о продолжении российско-украинских переговоров 15 марта

    15 Марта 2022, 09:26

    КИЕВ.ТАСС - КАЗИНФОРМ - Переговоры России и Украины возобновятся 15 марта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Он проинформировал, что провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

    «Взаимопонимание на 100%. Важным был и разговор с премьер-министром Израиля (Нафтали) Беннетом - как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честном миром. Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», - сказал Зеленский.

    Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в переговорах делегаций РФ и Украины взята техническая пауза до вторника.

    Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Россия Украина Мировые новости
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