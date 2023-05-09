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    Зеленая зона увеличивается вокруг Туркестана

    9 Мая 2023, 04:04

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжатся работы по озеленению города Туркестана, увеличению площади зеленых насаждений и улучшению климатических условий. ОБ ЭТОМ передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Аким области Дархан Сатыбалды вместе с ответственными за отрасль специалистами посетил рекреационную зону зеленого пояса, территорию старого аэропорта, лесосеменную и техническую базу учреждения «Жасыл Аймак»

    На 450 гектарах на территории старого аэропорта посажены саксаулы. А площадь лесосеменного участка составляет 120 га, из них на 6 га установлена система капельного орошения. Здесь выращивают 41 сорт древесно-кустарниковой рассады.

    Рекреационная зона занимает 167 га, из них 80 га орошаются капельной системой. На территории растут более 208 тыс. различных деревьев и кустарников. Техническая база насчитывает 81 экземпляр специальной техники и 67 единиц вспомогательной.

    На указанных территориях высажены саженцы айланта, клена, ясеня, вяза, тополя, туи, можжевельника, саксаула, шиповника, акации, катальпы, шиповника и другие. Специалисты отметили высокую приживаемость и продуктивность зелёных насаждений.

    Дархан Сатыбалды поручил продолжить работы по озеленению территорий и формированию лесных массивов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Экология Туркестан
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