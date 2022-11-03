Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Тенденции

    Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору – Айдос Сарым о трагедии на шахте «АрселорМиттал Темиртау»

    3 Ноября 2022, 17:42

    Все это комплексные вопросы. Но прежде всего, это, наверное, позиция инвестора – это раз. Второе – недостатки государственного технического контроля.

    Понятно, что шахтерская профессия одна из самых опасных, тем не менее, есть мировой опыт, современные технологии. При наличии политической воли и инвестиций, многие вопросы можно было бы снимать. Поэтому, я думаю, что нужен больший общественный контроль, больше требовать, принимать какие-то санкции в отношении инвестора, чтобы они были мотивированы вкладывать больше денег в технические безопасность и оснащенность, в систему мониторинга. Это нужно, чтобы минимизировать травмоопасность.

    Что касается законодательства, думаю, оно нормальное, оно есть. Его достаточно, чтобы принимать санкции и меры. Вопрос только в том, чтобы эти санкции применялись. Это вопросы к прокуратуре, техническому надзору и т.д.

    Сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. В результате погибли пять человек.

    Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

    Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Айдос Сарым
    Новости по теме
    Популярное
    1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
    2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
    3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
    4 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября
    5 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
    Новости партнеров