Здесь в 1941 году был военный госпиталь: как сейчас выглядит легендарная алматинская школа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В 1938 году в Ленинском районе Алма-Аты (ныне Алмалинский район Алматы) была открыта средняя школа № 54. В 1941 году на базе школы организовали военный госпиталь, а 8 мая 1942 года указом Президиума Верховного Совета Казахской СССР учебному заведению было присвоено имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова. Корреспондент МИА «Казинформ» в преддверии празднования 75-й годовщины победы в ВОВ побывал в историческом здании и узнал, какие истории того времени хранят его стены.

Сейчас школа, в которой учатся около 800 человек, официально называется «Казахстанско-российская специализированная школа-лицей №54 имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова». В школе имеется музей Боевой Славы, который берет свое начало с 20 февраля 1965 года. Недавно школа отметила 55-летие музея.

Известно, что 21 июня 1941 года здесь проходил школьный бал, а утром началась война. Многие выпускники этой школы ушли на фронт и так и не вернулись. Они воевали в составе знаменитой Панфиловской дивизии.

«Музей - это память, дань уважения тем, кто воевал, кто погибал, кто не вернулся из боя. Это не просто музей, где хранятся экспонаты. Это работа наших экскурсоводов. Наша задача не только хранить, но и приумножать сведения о тех великих подвигах, которые совершали воины-казахстанцы. Это не только подвиг гвардейцев Панфиловской дивизии, но и всех солдат, кто отдавал свою жизнь за Родину», - говорит хранитель музея Нина Алдонова.

По ее словам, за 55 лет здесь собрано большое количество экспонатов: подлинные генеральские шинели, планшеты, полевые сумки, кители, каски, фуражки офицеров, которые были переданы их потомками, родственниками и другими музеями.

Кроме того, в музее хранятся документы, личные вещи, письма и фотографии выпускников военных лет, аппаратура связистов, стенды, памятные композиции, посвященные морякам, защищавшим морские границы Родины, капсула с землей с места легендарных боев.

По словам Нины Алдоновой, часть предметов и макетов оружия сделана руками учителей-трудовиков, школьников и их родителей. В музее регулярно проводятся экскурсии для студентов колледжей, учащихся школ, ветеранов войны, гостей учебного заведения, в том числе и иностранцев.

«Когда ребенок попадает в наш музей, он окунается в атмосферу 1941-1945 годов. Главная задача школы – воспитание гражданства и патриотизма наших детей. Все, кто учатся здесь, знают подвиги героев и подвиги своих дедушек», - добавила она.

Стоит отметить, что после реконструкции музей неоднократно был признан лучшим в городском конкурсе школьных музеев боевой славы.

В учебном корпусе в 1992 году были организованы первые гимназические классы. Сейчас в кабинетах вместо операционных коек и медицинских принадлежностей - школьные парты, современное оборудование. Есть интерактивный лингафонный кабинет английского языка. Школа славится не только своей богатой историей, но и достижениями своих учеников. Неоднократно была названа «Лучшей школой города».

На протяжении ряда лет учащиеся школы отправляются в краеведческие и историко-культурные места. Каждый год осенью в школе проводятся посвящения первоклассников в юные панфиловцы. Школа первой приняла международную вахту памяти «Нас миллионы панфиловцев».



