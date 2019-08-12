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    Здания в селе за свой счет восстанавливает фермер в СКО

    12 Августа 2019, 18:40

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Повозочное района Шал акына, сельхозтоваропроизводитель за счет собственных средств делает капитальный ремонт в старом здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О ходе работ и планах по использованиюдвухэтажного помещения рассказал на своей странице в Facebook аким районаНурлан Есимов. Восстановлением здания занимается ТОО «Агросевер» во главе с Николаем Луговым.

    «На первом этаже будутрасполагаться акимат сельского округа, почта, участковый инспектор полиции,раздевалка для любителей коньков/хоккеистов. На втором этаже будет работатьфитнес-зал, детская игровая комната, бильярдный зал, теннисные столы,парикмахерская. Все затраты Н.А.Луговой несёт за счёт средств своего хозяйства.Работы идут в хорошем темпе. Договорились, что хозяйство построит 2индивидуальных дома, которые осенью акимат выкупит в коммунальнуюсобственность. Вот это и есть настоящее проявление программы #РуханиЖаңғыру»,- написал Н.Есимов.

    В июле аким областиКумар Аксакалов посещал села, интересовался, какую помощь и пользу приносятсельчанам агроформирования. Некоторые хозяйства приводил в пример как социально ответственных бизнесменов.Глава региона уверен, что «люди будут хорошо работать там, где о нихзаботятся». Только в таком случае можно говорить о повышении производительности труда иулучшении жизни на селе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Рухани жаңғыру
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