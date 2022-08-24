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    Здания судов «заминировали» в Актобе

    24 Августа 2022, 13:56

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подобное сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города.

    На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены.



    Фото: t.me/POLICE_of_KZ



    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Суды
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