Здания судов «заминировали» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подобное сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд города Актобе, специализированный суд города Актобе по уголовным делам и специализированный административный суд города.

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены.









Фото: t.me/POLICE_of_KZ







