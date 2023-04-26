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    Здания под арендное жилье для медработников реконструируют в пяти костанайских районах

    26 Апреля 2023, 21:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сразу в нескольких районах Костанайской области будут реконструированы здания под арендное жилье для работников медицинской сферы, еще два новых арендных дома построят в двух районах для очередников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях обеспечения жильем лиц, состоящих в очереди, в этом году выделены средства на строительство двух арендных домов (в Федоровском районе и районе Беймбета Майлина) и на реконструкцию 5 зданий под арендное жилье для медицинских работников в 5 регионах области (в Камыстинском, Наурзумском, Джангельдинском районах, городах Лисаковск и Аркалык), общей площадью 6 тысяч квадратных метров или 80 квартир»,- сообщила заместитель руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Динара Ихласова.

    В феврале, по данным ведомства, были перераспределены средства, предусмотренные на субсидирование арендной платы очередников на приобретение квартир для арендного жилья.

    «В связи с чем, нашей области выделены средства в объеме 1,7 млрд тенге на приобретение 183 квартир для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения из расчета не более 9,6 млн тенге за единицу социального арендного жилья»,- добавила Д. Ихласова.

    В управлении напомнили, что участниками данной программы могут быть очередники, состоящие на учете как нуждающиеся в жилье и имеющие совокупный среднемесячный доход за последние шесть месяцев на каждого члена семьи ниже 1-кратного размера прожиточного минимума, а это 40 567 тенге.

    Ранее сообщалось, что в Костанае с начала года введено в эксплуатацию свыше 75 тысяч квадратных метров жилья. До конца года будут введены 329 тысяч.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Здравоохранение Жилье
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