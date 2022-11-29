Здание вокзала в Алматы охватил пожар

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пожарные тушат огонь, охвативший кровлю здания вокзала. На настоящий момент пожар локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«29 ноября в 14:08 поступило сообщение: г.Алматы, Жетысуский район, пр.Абылайхана 1, здание ЖД вокзала Алматы-2, происходит горение потолочного перекрытия в здании вокзала. На месте работают сотрудники ДЧС - 43 человека личного состава и 14 единиц техники. Произошло горение деревянной обрешетки кровли основного здания вокзала на площади предварительно 100 кв.м, люди самостоятельно покинули здание, пострадавших нет. В 14:30 пожар локализован», - проинформировали в МЧС.



