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    Здание полиции в Талдыкоргане участники январских погромов уничтожили на 80%

    25 Апреля 2022, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторы январских беспорядков в Талдыкоргане действовали слаженно. Об этом заявил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 января текущего года в Алматинской области гражданин «А» и ранее судимый за преступление против личности «С» вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти», - сообщил Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, 5 января текущего года указанные лица через социальные сети в одном из микрорайонов города Талдыкорган собрали более 400 человек, в этом месте для них провели подробный инструктаж по захвату акимата области. Затем организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями.

    «С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата области. Не останавливаясь на достигнутом, почувствовав свою безнаказанность, «А» и «С» вовлекали людей и шли на захват здания управления полиции города Талдыкорган. В результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80 процентов», - уточнил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматинская область Генпрокуратура МВД РК Регионы ЧП-2022 Алматинская трагедия
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