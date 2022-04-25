Здание полиции в Талдыкоргане участники январских погромов уничтожили на 80%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Организаторы январских беспорядков в Талдыкоргане действовали слаженно. Об этом заявил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 января текущего года в Алматинской области гражданин «А» и ранее судимый за преступление против личности «С» вступили в сговор по организации погромов, уничтожению имущества и совершению насилия в отношении представителей власти», - сообщил Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, 5 января текущего года указанные лица через социальные сети в одном из микрорайонов города Талдыкорган собрали более 400 человек, в этом месте для них провели подробный инструктаж по захвату акимата области. Затем организованной массой двинулись в район центральной площади, где по пути следования вооружились камнями и металлическими прутьями.

«С помощью подручных средств агрессивная толпа прорвала оцепление полицейских, подожгла здание акимата области. Не останавливаясь на достигнутом, почувствовав свою безнаказанность, «А» и «С» вовлекали людей и шли на захват здания управления полиции города Талдыкорган. В результате их преступных действий здание полиции было уничтожено на 80 процентов», - уточнил Елдос Килымжанов.