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    Здание Пентагона вновь открылось в Вашингтоне после инцидента со стрельбой

    3 Августа 2021, 23:18

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Здание Пентагона вновь было открыто во вторник, примерно через полтора часа после того, как произошел инцидент со стрельбой возле ведомства рядом с автобусной платформой Metro, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Politico.

    «Пентагон снял оцепление и снова открыл здание», - написало в аккаунте Twitter Агентство по защите сил Пентагона, которое отвечает за безопасность внутри и вокруг комплекса Министерства обороны. В агентстве добавили, что вход на автобусную платформу остается закрытым.

    Злоумышленник был застрелен сотрудником полиции Пентагона и не проник в здание министерства, сообщил Politico представитель Агентства по охране сил Пентагона. Еще один офицер был ранен, он сейчас получает всю необходимую медицинской помощью.

    По словам источника, в настоящее время дополнительных подозреваемых нет, и место происшествия находится в безопасности. Однако, он подчеркивает, что ситуация по-прежнему «нестабильная».

    После «инцидента со стрельбой» во вторник утром Агентство по охране сил Пентагона разослало предупреждение, в котором всем сотрудникам было приказано не покидать здание, сообщил Politico подполковник Урия Орланд.

    «Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона, - сообщила пресс-служба охраны ведомства в Twitter вскоре после 11:00 часов утра во вторник. – Мы просим общественность избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время».

    Станция метро и автобусная остановка находятся прямо у здания Пентагона. Посетители, выходящие из метро или со стоянки, должны пройти через охрану, чтобы войти в здание.

    Станция метро Pentagon была закрыта в марте 2020 года после того, как утром на платформе был смертельно ранен мужчина. Ее вновь открыли около 14:30 дня в тот же день.


    Автор:

    Татьяна Кудренок

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