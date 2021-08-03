Здание Пентагона вновь открылось в Вашингтоне после инцидента со стрельбой

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Здание Пентагона вновь было открыто во вторник, примерно через полтора часа после того, как произошел инцидент со стрельбой возле ведомства рядом с автобусной платформой Metro, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Politico.

«Пентагон снял оцепление и снова открыл здание», - написало в аккаунте Twitter Агентство по защите сил Пентагона, которое отвечает за безопасность внутри и вокруг комплекса Министерства обороны. В агентстве добавили, что вход на автобусную платформу остается закрытым.

Злоумышленник был застрелен сотрудником полиции Пентагона и не проник в здание министерства, сообщил Politico представитель Агентства по охране сил Пентагона. Еще один офицер был ранен, он сейчас получает всю необходимую медицинской помощью.

По словам источника, в настоящее время дополнительных подозреваемых нет, и место происшествия находится в безопасности. Однако, он подчеркивает, что ситуация по-прежнему «нестабильная».

После «инцидента со стрельбой» во вторник утром Агентство по охране сил Пентагона разослало предупреждение, в котором всем сотрудникам было приказано не покидать здание, сообщил Politico подполковник Урия Орланд.

«Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона, - сообщила пресс-служба охраны ведомства в Twitter вскоре после 11:00 часов утра во вторник. – Мы просим общественность избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время».

Станция метро и автобусная остановка находятся прямо у здания Пентагона. Посетители, выходящие из метро или со стоянки, должны пройти через охрану, чтобы войти в здание.

Станция метро Pentagon была закрыта в марте 2020 года после того, как утром на платформе был смертельно ранен мужчина. Ее вновь открыли около 14:30 дня в тот же день.



