Здание отряда специального назначения «Беркут» открыли в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Для созданного в Жамбылской области отряда особого назначения «Беркут» войсковой части 5513 Национальной гвардии РК, модернизировали здание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в торжественном открытии в Таразе здания, предназначенного для отряда специального назначения «Беркут» войсковой части 5513 Национальной гвардии РК, принял участие глава региона Нуржан Нуржигитов.

Спецназ «Беркут» как подразделение специального назначения Национальной гвардии РК нацелен на выполнение боевых задач в условиях чрезвычайных ситуаций, на пресечение актов терроризма и обеспечение безопасности человека, общества и государства, на защиту прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств.

Выступая с приветственным словом перед личным составом, глава региона отметил, что обеспечение мира в стране – это главная составляющая патриотизма, и в этом контексте особое внимание уделяется военным.

«Мы живем в стране мира, согласия и единства. Но мы должны остерегаться тех, кто намеревается нанести ущерб нашей стране. Национальная гвардия как единая боевая сила должна охранять спокойствие нашей страны. В связи с нынешней ситуацией в мире, согласно военной доктрине Республики Казахстан, на внутренние войска возлагаются новые задачи. В этой связи для улучшения боевого состояния армии усовершенствована организационно-штатная структура. В Жамбылской области создан отряд особого назначения «Беркут», предназначенный для выполнения боевых задач в чрезвычайных ситуациях. Данный объект, прошедший капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию, несомненно, будет способствовать плодотворной деятельности этого отряда. Хочется пожелать, чтобы в этом здании проходили мероприятия только мирного характера. Наши военнослужащие всегда будут повышать свое профессиональное мастерство. Обеспечение мира - это большая честь, ответственность и долг», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Поздравили спецназовцев также начальник департамента КНБ РК по Жамбылской области Нурлан Карибжанов, командующий ПК «Оңтүстік» Национальной гвардии РК Талапкер Амреев. Гости осмотрели здание отряда специального назначения.

4-этажное здание построено в 1979 году, а в 2022 году осуществлена его реконструкция управлением строительства акимата Жамбылской области. На строительные работы из местного бюджета выделено 269,2 млн тенге.

В прошедшем модернизацию здании разместится личный состав подразделения специального назначения «Беркут» и стрелкового батальона.

30 лет исполняется со дня образования в Таразе воинской части 5513 Национальной гвардии Республики Казахстан. В 2014 году внутренние войска были переименованы в Национальную гвардию.

Военнослужащие воинской части 5513 Национальной гвардии РК не только обеспечивают общественный порядок и безопасность в регионе, но и спешат на помощь горожанам в трудную минуту, участвуют в различных государственных и региональных боевых операциях и помогают в локализации различных чрезвычайных ситуаций.

Фото пресс-службы акима Жамбылской области



