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    Здание метеостанции «Жанатас» в Жамбылской области перенесут - Казгидромет

    13 Июля 2022, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Служебное помещение метеорологической станции «Жанатас» разместят в новом месте. Новый блок-модуль готов для переноса, ожидается решение земельной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ранее РГП «Казгидромет» сообщал в СМИ и на социальных страницах, что состояние служебного помещения метеорологической станции «Жанатас» в 2021 году оценено как аварийное. По результатам комиссионного осмотра в феврале 2022 года было принято решение о ее переносе на новое место, а проведения ремонта здания нецелесообразно.

    «Совместно с акиматом города Жанатаса выбран новый земельный участок для размещения метеорологической станции и мобильного блок-модуля для работников станции. Новый блок-модуль готов для переноса, ожидается решение земельной комиссии», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Также в РГП добавили, что, согласно утвержденного плана развития наблюдательной сети, из 13 метеорологических станции Жамбылской области в 2021 году уже произведен ремонт на трех станциях («Тараз», «Мерке» и «Толе-би»). В 2022 году будет произведен ремонт еще на пяти метеорологических станциях, требующих текущего ремонта.

    «В целом работа по ремонту и реконструкции наблюдательной сети РГП «Казгидромет» ведется на постоянной основе. Всего по Казахстану в 15 региональных филиалах на балансе РГП «Казгидромет» находятся свыше 900 объектов, включая метеорологические станции, гидрологические посты, станции экологического мониторинга, лаборатории, аэрологические станции и административные здания», - сообщили в Казгидромете.

    Поясняется, что текущие и капитальные ремонты объектов проводятся ежегодно, с учетом физического состояния зданий и финансовых возможностей РГП «Казгидромет». В первоочередном порядке финансируются работы по срочному или аварийному ремонту, так как бюджет предприятия ограничен.

    «В период 2020-2021 годы провели более 82 текущих и восстановительных ремонтов метеостанций и гидропостов, приобрели восемь блок-модульных зданий, подвели электроснабжение к четырем объектам, водоснабжение - к трем объектам. Построили и ввели в эксплуатацию металлические башни для установки Доплеровских метеорологических радиолокаторов (ДМРЛ). Провели капитальный ремонт административных зданий Костанайского филиала и филиала по г. Алматы. В 2022 году ведется капитальный ремонт административного здания в городе Актобе», - добавили в Казгидромете.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет
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