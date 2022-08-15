Здание городского суда оцепили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы здание городского суда оцеплено, все сотрудники были эвакуированы. Об этом сообщил официальный представитель суда Абай Жарылкасын, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На почту входящей канцелярии Алматинского городского суда поступили сообщения с угрозами различного характера. В связи с чем, на данный момент в здании суда проводится проверка поступивших сообщений. Уважаемые граждане, во избежание недопонимания сообщаем вам о том, что процессы отложены на более позднее время. Здание суда оцеплено, судьи и сотрудники суда эвакуированы», - написал Абай Жарылкасын в Facebook.

В департаменте полиции Алматы отметили, что в рамках мер первичного реагирования на такого рода сигналы по указанному адресу были стянуты экстренные службы города, которые в первую очередь провели эвакуацию работников суда, а также посетителей.

«Патрульной полицией осуществлен отвод транспортных средств на безопасное расстояние. В настоящее время здание проверяет саперное подразделение. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», - сообщили в пресс-службе ДП.

Позже по итогам поисковых мероприятий стало известно о том, что информация оказалась ложной. Сотрудники управления по противодействию экстремизму устанавливают личность анонима.



