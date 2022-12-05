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    Здание горит в Павлодаре: пожарные вынесли из огня более 30 взрывоопасных баллонов

    5 Декабря 2022, 19:18

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Одноэтажное железобетонное здание загорелось сегодня в Павлодаре. Пожар локализовали, но ликвидация продолжается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Сегодня в 15.15 в Павлодаре произошло открытое горение одноэтажного железобетонного здания, обшитого сайдингом, (организация по производству холодильного и вентиляционного оборудования), а также оборудования, на ориентировочной площади 250 кв.м. Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны. В целях недопущения усугубления ситуации, проявляя героизм, пожарные с места пожара вынесли 5 газовых баллонов (27 л), 2 кислородных, 4 азотных и 20 фреоновых баллонов», - сообщили в МЧС.

    Кроме того, оперативными действиями пожарных устранена угроза распространения огня на соседнее здание.

    «До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 13 человек персонала. Пожар локализовали в 17-29. Жертв и пострадавших не допущено», - проинформировали в МЧС.

    По данным ведомства, в ликвидации пожара задействовано 35 пожарных и 7 единиц пожарной техники, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф.

    «Достигнута только локализация пожара, ликвидация продолжается», - добавили в МЧС.
    Павлодарская область Происшествия Видео МЧС Пожар Павлодар
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