Здание Европарламента передадут под центр тестирования на коронавирус

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Здание Европейского парламента в Страсбурге, где проходят пленарные сессии, будет переделан под центр консультаций и тестирования на коронавирус COVID-19. Об этом в своем микроблоге Twitter во вторник написал президент Европарламента Давид Сассоли, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В сотрудничестве с французскими властями мы передали штаб-квартиру Европейского парламента в Страсбурге, чтобы ее можно было преобразовать в центр тестирования и консультаций по COVID-19», - сообщил Сассоли.

Ранее из-за пандемии коронавируса Европейский парламент приостановил пленарные сессии в Страсбурге по меньшей мере до сентября. Евродепутаты будут голосовать на мини-пленарных сессиях в Брюсселе.

Отметим, помимо штаб-квартиры в Брюсселе, Европарламент располагает зданиями в Страсбурге, где проводятся ежемесячные пленарные сессии, и в Люксембурге, в котором размещен его генеральный секретариат.



