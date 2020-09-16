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    Здание департамента экономических расследований по Павлодарской области оснастили видеокамерами

    16 Сентября 2020, 22:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Здание департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК оснастили камерами видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

    Выступая 1 сентября с Посланием народу Казахстана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что, несмотря на развитие системы видеонаблюдения в стране, в помещениях правоохранительных органов остаются «слепые» зоны, не позволяющие гарантировать безопасность граждан и верховенство закона.

    Во исполнение поручения Главы государства здание департамента экономических расследований по Павлодарской области и прилегающие территории оснащены 40 камерами видеонаблюдения, из которых 8 камер видеонаблюдения установлены во всех кабинетах следователей.

    Теперь каждый кабинет, где проводятся следственные действия, и служебные помещения оснащены камерами видеонаблюдения, которые круглосуточно фиксируют все происходящее в здании департамента.

    Изображение с камер в режиме онлайн выведено на широкоформатный экран в помещении приема и ожидания граждан.

    Каждый посетитель или сопровождающее лицо имеет возможность следить за процессом следственных действий в режиме онлайн.

    Нововведение позволяет обеспечить верховенство закона, безопасность граждан, прозрачность работы сотрудников департамента, недопущение недозволенных методов получения доказательств, предотвратить коррупционные проявления и снизить количество жалоб участников уголовного процесса.

    В здании департамента также оборудована и функционирует «прозрачная комната допроса» для проведения следственных действий и приёма граждан по личным вопросам с применением видеофиксации.

    Кроме того, по инициативе органов прокуратуры реализуется пилотный проект по согласованию ключевых решений на стадии досудебного расследования. Этот проект внедряется в рамках исполнения поручения, озвученного в Послании Президента, о согласовании прокурорами с 2021 года решений, влияющих на конституционные права граждан.

    Согласование происходит в электронном формате, что обеспечивает незамедлительное пресечение нарушений и исключает вовлечение добросовестных граждан и предпринимателей в орбиту уголовного процесса.

    Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Павлодарская область Минфин РК Безопасность Общество
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