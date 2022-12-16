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    Зажжение главной елки в столице перенесли на 19 декабря

    16 Декабря 2022, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зажжение главной елки в столице перенесли на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Астаны, передает МИА «Казинформ».

    «Зажжение елки будет 19 декабря. В 18 часов начнется концертная программа», - говорится в сообщении.

    Напомним, ранее сообщалось, что главную елку зажгут 18 декабря на территории Международного выставочного центра EXPO, около монумента 25-летия Независимости.

    Между тем в Астане начинают сооружать ледовые горки, катки, лыжные трассы, новогодние фотозоны и многое другое. В рамках организации зимнего досуга определены локации во всех районах города. В каких районах расположены площадки для зимнего досуга, можно узнать здесь.
    Астана День Независимости
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